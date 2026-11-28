В Израиле на 94-м году жизни скончался писатель, поэт, драматург и киносценарист Александр Каневский. О кончине классика советского и израильского юмора сообщил 9-й канал израильского телевидения.

Александр Каневский родился в Киеве в 1933 году. Широкой аудитории он также известен как старший брат знаменитого советского и российского актера, ведущего программы «Следствие вели…» Леонида Каневского.

В советскую эпоху Александр Каневский оставил неизгладимый след в истории отечественной комедии. Именно его перу принадлежат тексты для легендарного дуэта Юрия Тимошенко и Ефима Березина, выступавших под псевдонимами Тарапунька и Штепсель. Кроме того, он был одним из ключевых авторов сценариев культовой телевизионной передачи «Кабачок «13 стульев»».

В 1991 году литератор принял решение переехать в Израиль. На новом месте Александр Каневский продолжил развивать жанры сатиры и юмора, став основателем и автором популярных детских юмористических журналов «Балаган» и «Балагаша», а также сатирической газеты «Неправда».