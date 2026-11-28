Утром 30 ноября 2026 года жители России смогут наблюдать необычное сближение Луны, Юпитера и Марса. Небесные тела окажутся рядом в созвездии Льва, неподалёку от яркой звезды Регул. Астроном Александр Киселев рассказал aif.ru, когда лучше смотреть на это явление и какие условия понадобятся для наблюдений.

В астрономии выражение «парад планет» не обозначает строго определённого явления. Планеты не выстраиваются в идеальную прямую линию в пространстве. Их орбиты имеют разный наклон и форму, поэтому наблюдаемое с Земли сближение объясняется проекцией небесных тел на видимую сферу неба.

По словам Александра Киселева, 30 ноября внимание наблюдателей привлечёт группа из Луны, Юпитера и Марса. Рядом с ними будет находиться Регул — самая яркая звезда созвездия Льва.

Юпитер окажется самым ярким объектом этой группы после Луны. Марс можно будет узнать по характерному красновато-оранжевому оттенку. Венера в это время тоже будет хорошо заметна на утреннем небе, но расположится отдельно от основного сближения.

Где и когда наблюдать парад планет

Наилучшие условия для наблюдений ожидаются в средних и южных широтах Северного полушария. Явление смогут увидеть жители многих регионов России, а также Европы, Центральной Азии и Северной Америки.

Астроном рекомендует выбирать места с открытым горизонтом и без плотной городской застройки. Облачность и высокая влажность воздуха могут помешать наблюдениям.

Особенно важно, чтобы обзор неба не закрывали здания, деревья и другие препятствия. Для поиска небесных тел подойдёт участок с хорошей видимостью юго-восточной части горизонта.

Наблюдать за сближением лучше перед рассветом, пока небо остаётся достаточно тёмным. Точное время зависит от географического положения: в восточных регионах России оптимальное окно может приходиться уже на 1 декабря.

Само явление не требует телескопа или специального оборудования. Луну, Юпитер и Марс можно будет увидеть невооружённым глазом при благоприятной погоде.