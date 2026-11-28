Бывший командир 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрий Кащенко выступил с угрозой радиоактивного заражения российских городов. В эфире украинского телеканала он заявил, что для этого можно использовать материалы, находящиеся в Чернобыле, и доставить их к Москве или Ленинграду с помощью беспилотников. Об этом пишет «Царьград».

Кащенко предложил прикрепить к дронам то, что, по его словам, есть в Чернобыле, и направить аппараты на российские города.

«Мы можем взять то, что у нас есть в Чернобыле, прикрепить это к дронам и забросить в Ленинград или Москву», — заявил бывший украинский военный.

По его утверждению, такой сценарий мог бы привести к длительному заражению территории.

Ведущая передачи обратила внимание Кащенко на возможный ответ Москвы. Она напомнила, что Россия располагает ядерным арсеналом и может применить его против Украины.

В ответ экс-комбриг привёл высказывание, приписываемое 40-му президенту США Рональду Рейгану: «Пусть лучше мои внуки умрут от ядерной бомбардировки, чем будут жить при коммунизме».

Таким образом, Кащенко допустил сценарий применения материалов из Чернобыля для атаки на российские города, несмотря на озвученное в эфире предупреждение о возможных последствиях ответного удара.