Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» разрабатывают законопроект, который может существенно изменить правила тонировки автомобильных стекол в России. Парламентарии предлагают ввести систему, при которой водители смогут затемнять стекла своих автомобилей за определенную плату, оформленную в виде ежегодной подписки. При этом важно сохранить достаточный уровень видимости для безопасного движения.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков рассказал РИА Новости, что идея заключается в том, чтобы сделать тонировку стекол полноценной государственной услугой. Планируется, что автовладельцы смогут приобретать годовой абонемент на эту услугу. Суть инициативы в том, что если водитель оплачивает абонемент, он может пользоваться тонировкой. В случае неоплаты он будет оштрафован.

Даванков пояснил, что такой подход будет справедливым для тех, кто хочет улучшить комфорт своего автомобиля, используя пленку, не влияющую на обзорность. По его мнению, это аналогично легальному автомобильному тюнингу, который также требует дополнительных разрешений и взносов.

На данный момент законопроект активно обсуждается с профильными специалистами. Депутаты работают над текстом документа и проводят консультации с представителями правительства. Важным условием для принятия инициативы станет гарантия того, что разрешенный уровень тонировки не будет создавать опасности на дорогах.

Согласно действующему российскому законодательству, светопропускание лобового стекла и передних боковых стекол должно быть не менее 70%. Задние стекла и задние боковые стекла можно тонировать без ограничений по светопропусканию, но только если установлены исправные зеркала заднего вида с обеих сторон автомобиля. Применение зеркальных пленок на любых стеклах транспортного средства запрещено.