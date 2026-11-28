Большинство россиян уверены, что дорого стоят только царские червонцы или редкие советские копейки. На практике среди обычной мелочи, которая ходит в обороте с 1997 года, встречаются экземпляры стоимостью от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. Главное — знать точные годы выпуска, обращать внимание на знак монетного двора и не испортить находку неправильной чисткой.

Обычные рубли, за которые платят десятки тысяч

Самые дорогие современные монеты — это так называемая «регулярка» (обычные монеты без юбилейных рисунков), вышедшая минимальным тиражом или с редкой особенностью чеканки.

1, 2 и 5 рублей 2003 года (СПМД). Эти монеты чеканили в Санкт-Петербурге для сувенирных наборов тиражом около 15 тысяч штук каждого номинала, но наборы так и не выпустили, а деньги отправили в обычный оборот. Сейчас 1 рубль 2003 года оценивают в 20–30 тысяч рублей, а 2 и 5 рублей — в 10–15 тысяч.

Эти монеты чеканили в Санкт-Петербурге для сувенирных наборов тиражом около 15 тысяч штук каждого номинала, но наборы так и не выпустили, а деньги отправили в обычный оборот. Сейчас 1 рубль 2003 года оценивают в 20–30 тысяч рублей, а 2 и 5 рублей — в 10–15 тысяч. 1, 2 и 5 рублей 2001 года и 5 рублей 1999 года. Настоящие монеты-легенды: официально их не выпускали в массовый оборот, но единичные экземпляры всплывали на аукционах. Цена таких находок начинается от десятков тысяч и может доходить до 300 000 рублей.

Настоящие монеты-легенды: официально их не выпускали в массовый оборот, но единичные экземпляры всплывали на аукционах. Цена таких находок начинается от десятков тысяч и может доходить до 300 000 рублей. 1 рубль 1997 и 1998 годов (ММД) с широким кантом. Редкая разновидность Московского монетного двора: на стороне с номиналом выступающий край (кант) заметно шире обычного и частично перекрывает крайний листок орнамента. Экземпляр 1997 года стоит от 2 000 до 8 000 рублей, 1998 года — от 1 500 до 3 000 рублей.

Редкая разновидность Московского монетного двора: на стороне с номиналом выступающий край (кант) заметно шире обычного и частично перекрывает крайний листок орнамента. Экземпляр 1997 года стоит от 2 000 до 8 000 рублей, 1998 года — от 1 500 до 3 000 рублей. 5 копеек 2002 и 2003 годов без знака монетного двора. Если перевернуть монету стороной с Георгием Победоносцем и под передним копытом коня нет букв «М» или «С-П» — это ценный брак. Монета 2002 года уходит за 5 000–10 000 рублей, 2003 года — за 1 500–2 000 рублей.

Если перевернуть монету стороной с Георгием Победоносцем и под передним копытом коня нет букв «М» или «С-П» — это ценный брак. Монета 2002 года уходит за 5 000–10 000 рублей, 2003 года — за 1 500–2 000 рублей. 10 копеек 2001 года (СП) с поперечными складками. У стандартных монет складки на плаще Георгия Победоносца идут вертикально, а у редкой питерской разновидности — горизонтально. В хорошем состоянии такая монета стоит от 1 000 рублей.

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Юбилейные 10 и 25 рублей, которые выросли в цене

Большинство юбилейных монет (серии «Древние города России», «Города воинской славы») выходят миллионными тиражами и стоят 50–300 рублей. Но среди них есть заметные исключения:

Монета Год Почему ценится Ориентировочная цена 10 рублей «Ямало-Ненецкий АО» 2010 Минимальный тираж (100 тыс. шт.) от 14 000 рублей 10 рублей «Чеченская Республика» 2010 Малый тираж (100 тыс. шт.) от 6 000 рублей 10 рублей «Пермский край» 2010 Малый тираж (200 тыс. шт.) от 4 000 рублей 25 рублей «Дари добро детям» 2017 Выдавалась только за пожертвования от 5 000 рублей 25 рублей «Стрельба из карабина» 2017 Ограниченный тираж (150 тыс. шт.) от 2 000 рублей 25 рублей «Винни-Пух» и «Три богатыря» 2017 Первые выпуски серии «Мультфильмы» до 2 500 рублей

Тройку биметаллических десяток 2010 года («Чеченская Республика», «ЯНАО» и «Пермский край») коллекционеры сокращенно называют «ЧЯП» — это самые востребованные юбилейные монеты современной России.

Как быстро проверить копилку дома и не испортить находку

Перебирать всю мелочь подряд с лупой не нужно. Достаточно отложить монеты по трем фильтрам:

Год выпуска. В первую очередь отбирайте все рубли 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 и 2003 годов, а также 5 копеек 2002–2003 годов. Знак монетного двора. Проверьте наличие и буквы под лапой орла или копытом коня («М»/«ММД» — Москва, «С-П»/«СПМД» — Санкт-Петербург). Заводской брак. Ценятся сильный поворот аверса относительно реверса (на 90 или 180 градусов), двойной удар, выкус края или чеканка на «чужом» металле.

Никогда не чистите найденную монету содой, уксусом, зубной пастой или абразивными губками. Микроцарапины и снятый штемпельный блеск мгновенно снижают коллекционную стоимость в несколько раз.

Где безопасно оценить и продать редкую монету

Если вы нашли подходящий экземпляр, сделайте четкие макрофотографии обеих сторон и гурта (ребра) при дневном свете. Оценить находку можно на крупных профильных нумизматических форумах, в специализированных аукционных домах или в официальных нумизматических магазинах.

Опасайтесь объявлений с обещанием «выкупить любую монету за миллион» после платной экспертизы — это популярная схема мошенников. Настоящие нумизматы и аукционы никогда не просят предоплату за оценку по фотографии.