В 2027 году единых правил любительской рыбалки для всей России по-прежнему нет: ограничения зависят от рыбохозяйственного бассейна, конкретного водоёма и вида рыбы. Главные изменения с 1 марта 2027 года затронут платные рыболовные участки в пяти бассейнах, границы зимовальных ям на западе страны и запреты на вылов отдельных видов в Волжско-Каспийском бассейне.
Тем не менее базовый принцип остаётся прежним: обычная любительская рыбалка на общедоступных водоёмах бесплатна, но за нарушение лимитов, сроков или снастей придётся заплатить не только штраф до 5 000 рублей, но и отдельный ущерб за каждый незаконно пойманный хвост.
Что меняется в правилах рыбалки с 2027 года
Большинство норм переходят из действующих редакций правил рыболовства, но несколько важных поправок вступают в силу именно к сезону 2027 года:
- Путёвки на рыболовных участках с 1 марта 2027 года. В Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском и Западно-Сибирском бассейнах для любительской рыбалки на выделенных рыболовных участках потребуется путёвка или другой документ, подтверждающий договор возмездного оказания услуг. Это не означает, что платной становится вся рыбалка: требование касается только конкретных участков, закреплённых за пользователями.
- Уточнения по зимовальным ямам в Западном бассейне. С 1 марта 2027 года вступают в силу обновлённые правила рыболовства для Западного бассейна, где скорректированы запреты на ловлю в границах зимовальных ям. Базовый срок запрета на них — с 15 ноября по 20 апреля.
- Запреты в Волжско-Каспийском бассейне. Минсельхоз уже утвердил ограничения на 2027 год: с 11 декабря 2026 года по 15 февраля 2027 года запрещён вылов щуки в Каспийском море, Волге и её водотоках в границах Калмыкии и Астраханской области. Вобла под полным запретом весь 2027 год, а в ряде районов Астраханской области нельзя ловить и плотву.
- Традиционное рыболовство. С учётом поправок по Федеральному закону № 199-ФЗ (вступили в силу с 1 сентября 2026 года) для коренных малочисленных народов с 2027 года предусмотрен бесплатный беззаявительный порядок вылова в пределах установленной годовой нормы.
Перед выездом проверяйте не «общие правила по стране», а действующий приказ Минсельхоза именно для вашего рыбохозяйственного бассейна и региона.
Штраф 2 000–5 000 рублей — это не единственная трата: как считают ущерб
Многие рыболовы путают административный штраф с возмещением ущерба водным биоресурсам. На практике при нарушении начисляют обе суммы, а в тяжёлых случаях дело доходит до уголовной ответственности.
- Административный штраф. По части 2 статьи 8.37 КоАП РФ нарушение правил рыболовства грозит гражданам штрафом от 2 000 до 5 000 рублей. Инспекторы также вправе конфисковать лодку и орудия лова. Для должностных лиц штраф составляет от 20 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.
- Таксы за незаконный улов. За каждую рыбу, пойманную в запрещённый период, в запретном месте или сверх нормы, начисляют ущерб по федеральным таксам:
- судак — 3 305 рублей за экземпляр;
- щука — 925 рублей за экземпляр;
- лещ — 500 рублей за экземпляр;
- окунь или плотва — 250 рублей за экземпляр.
- Уголовная ответственность. Если ущерб признают крупным либо рыбалка велась с применением электротока, взрывчатых веществ, массовых сетей или в местах нереста, нарушителя могут привлечь по статье 256 УК РФ.
Если рыбалка прошла в период нерестового запрета или на зимовальной яме, таксы за ущерб могут рассчитываться в двукратном размере.
Суточные нормы вылова и минимальный размер рыбы
В большинстве регионов базовый ориентир — не более 5 кг рыбы в сутки на одного человека либо один экземпляр, если его вес превышает 5 кг. Но это не единый федеральный стандарт: для отдельных бассейнов, водоёмов и ценных видов действуют собственные лимиты.
|Параметр
|Базовый ориентир
|На что обратить внимание
|Суточная норма
|До 5 кг или 1 рыба тяжелее 5 кг
|В ряде бассейнов и для отдельных видов лимит ниже или выше
|Минимальный размер
|Зависит от бассейна и вида рыбы
|Мелкого судака, щуку или леща нужно отпускать сразу
|Суммарный вывоз
|По правилам конкретного бассейна
|При многодневной рыбалке часто действует ограничение на вывоз не более двух суточных норм
Чтобы не спорить с инспектором на берегу, держите под рукой линейку и сверьте минимальный промысловый размер для вашего региона в правилах бассейна.
Нерестовый запрет и запрещённые снасти
Говорить, что нерестовый запрет действует «с апреля по июнь», — ошибка. Сроки привязаны к климату и конкретному водоёму. Например, в Москве и Московской области запрет действует с 1 апреля по 10 июня: в этот период разрешена ловля только с берега одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух на одного человека.
Со снастями действует важное разделение:
- Запрещённые повсеместно. Сети (за исключением регионов, где они прямо разрешены правилами бассейна), электроудочки, остроги, багрение, взрывчатые и химические вещества.
- Ограниченные по месту или сезону. Даже легальные спиннинг, фидер или жерлицы попадают под запрет в нерестовый период, на зимовальных ямах или при превышении лимита крючков.
Как проверить правила для своего водоёма перед выездом
- Определите, к какому рыбохозяйственному бассейну относится ваш регион и конкретная река или озеро.
- Найдите актуальную редакцию приказа Минсельхоза для этого бассейна и проверьте, не выходили ли к ней поправки на 2027 год.
- Если едете в один из пяти бассейнов с новыми правилами с 1 марта 2027 года, уточните на сайте территориального управления Росрыболовства, не входит ли выбранный берег в границы платного рыболовного участка.
Актуальные тексты федеральных законов и приказов Минсельхоза публикуются на Официальном интернет-портале правовой информации и на сайте Росрыболовства.