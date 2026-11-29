В 2027 году единых правил любительской рыбалки для всей России по-прежнему нет: ограничения зависят от рыбохозяйственного бассейна, конкретного водоёма и вида рыбы. Главные изменения с 1 марта 2027 года затронут платные рыболовные участки в пяти бассейнах, границы зимовальных ям на западе страны и запреты на вылов отдельных видов в Волжско-Каспийском бассейне.

Тем не менее базовый принцип остаётся прежним: обычная любительская рыбалка на общедоступных водоёмах бесплатна, но за нарушение лимитов, сроков или снастей придётся заплатить не только штраф до 5 000 рублей, но и отдельный ущерб за каждый незаконно пойманный хвост.

Что меняется в правилах рыбалки с 2027 года

Большинство норм переходят из действующих редакций правил рыболовства, но несколько важных поправок вступают в силу именно к сезону 2027 года:

Путёвки на рыболовных участках с 1 марта 2027 года. В Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском и Западно-Сибирском бассейнах для любительской рыбалки на выделенных рыболовных участках потребуется путёвка или другой документ, подтверждающий договор возмездного оказания услуг. Это не означает, что платной становится вся рыбалка: требование касается только конкретных участков, закреплённых за пользователями.

В Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском и Западно-Сибирском бассейнах для любительской рыбалки на выделенных рыболовных участках потребуется путёвка или другой документ, подтверждающий договор возмездного оказания услуг. Это не означает, что платной становится вся рыбалка: требование касается только конкретных участков, закреплённых за пользователями. Уточнения по зимовальным ямам в Западном бассейне. С 1 марта 2027 года вступают в силу обновлённые правила рыболовства для Западного бассейна, где скорректированы запреты на ловлю в границах зимовальных ям. Базовый срок запрета на них — с 15 ноября по 20 апреля.

С 1 марта 2027 года вступают в силу обновлённые правила рыболовства для Западного бассейна, где скорректированы запреты на ловлю в границах зимовальных ям. Базовый срок запрета на них — с 15 ноября по 20 апреля. Запреты в Волжско-Каспийском бассейне. Минсельхоз уже утвердил ограничения на 2027 год: с 11 декабря 2026 года по 15 февраля 2027 года запрещён вылов щуки в Каспийском море, Волге и её водотоках в границах Калмыкии и Астраханской области. Вобла под полным запретом весь 2027 год, а в ряде районов Астраханской области нельзя ловить и плотву.

Минсельхоз уже утвердил ограничения на 2027 год: с 11 декабря 2026 года по 15 февраля 2027 года запрещён вылов щуки в Каспийском море, Волге и её водотоках в границах Калмыкии и Астраханской области. Вобла под полным запретом весь 2027 год, а в ряде районов Астраханской области нельзя ловить и плотву. Традиционное рыболовство. С учётом поправок по Федеральному закону № 199-ФЗ (вступили в силу с 1 сентября 2026 года) для коренных малочисленных народов с 2027 года предусмотрен бесплатный беззаявительный порядок вылова в пределах установленной годовой нормы.

Перед выездом проверяйте не «общие правила по стране», а действующий приказ Минсельхоза именно для вашего рыбохозяйственного бассейна и региона.

Штраф 2 000–5 000 рублей — это не единственная трата: как считают ущерб

Многие рыболовы путают административный штраф с возмещением ущерба водным биоресурсам. На практике при нарушении начисляют обе суммы, а в тяжёлых случаях дело доходит до уголовной ответственности.

Административный штраф. По части 2 статьи 8.37 КоАП РФ нарушение правил рыболовства грозит гражданам штрафом от 2 000 до 5 000 рублей. Инспекторы также вправе конфисковать лодку и орудия лова. Для должностных лиц штраф составляет от 20 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.

По части 2 статьи 8.37 КоАП РФ нарушение правил рыболовства грозит гражданам штрафом от 2 000 до 5 000 рублей. Инспекторы также вправе конфисковать лодку и орудия лова. Для должностных лиц штраф составляет от 20 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей. Таксы за незаконный улов. За каждую рыбу, пойманную в запрещённый период, в запретном месте или сверх нормы, начисляют ущерб по федеральным таксам: судак — 3 305 рублей за экземпляр; щука — 925 рублей за экземпляр; лещ — 500 рублей за экземпляр; окунь или плотва — 250 рублей за экземпляр.

За каждую рыбу, пойманную в запрещённый период, в запретном месте или сверх нормы, начисляют ущерб по федеральным таксам: Уголовная ответственность. Если ущерб признают крупным либо рыбалка велась с применением электротока, взрывчатых веществ, массовых сетей или в местах нереста, нарушителя могут привлечь по статье 256 УК РФ.

Если рыбалка прошла в период нерестового запрета или на зимовальной яме, таксы за ущерб могут рассчитываться в двукратном размере.

Суточные нормы вылова и минимальный размер рыбы

В большинстве регионов базовый ориентир — не более 5 кг рыбы в сутки на одного человека либо один экземпляр, если его вес превышает 5 кг. Но это не единый федеральный стандарт: для отдельных бассейнов, водоёмов и ценных видов действуют собственные лимиты.

Параметр Базовый ориентир На что обратить внимание Суточная норма До 5 кг или 1 рыба тяжелее 5 кг В ряде бассейнов и для отдельных видов лимит ниже или выше Минимальный размер Зависит от бассейна и вида рыбы Мелкого судака, щуку или леща нужно отпускать сразу Суммарный вывоз По правилам конкретного бассейна При многодневной рыбалке часто действует ограничение на вывоз не более двух суточных норм

Чтобы не спорить с инспектором на берегу, держите под рукой линейку и сверьте минимальный промысловый размер для вашего региона в правилах бассейна.

Нерестовый запрет и запрещённые снасти

Говорить, что нерестовый запрет действует «с апреля по июнь», — ошибка. Сроки привязаны к климату и конкретному водоёму. Например, в Москве и Московской области запрет действует с 1 апреля по 10 июня: в этот период разрешена ловля только с берега одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух на одного человека.

Со снастями действует важное разделение:

Запрещённые повсеместно. Сети (за исключением регионов, где они прямо разрешены правилами бассейна), электроудочки, остроги, багрение, взрывчатые и химические вещества.

Сети (за исключением регионов, где они прямо разрешены правилами бассейна), электроудочки, остроги, багрение, взрывчатые и химические вещества. Ограниченные по месту или сезону. Даже легальные спиннинг, фидер или жерлицы попадают под запрет в нерестовый период, на зимовальных ямах или при превышении лимита крючков.

Как проверить правила для своего водоёма перед выездом

Определите, к какому рыбохозяйственному бассейну относится ваш регион и конкретная река или озеро. Найдите актуальную редакцию приказа Минсельхоза для этого бассейна и проверьте, не выходили ли к ней поправки на 2027 год. Если едете в один из пяти бассейнов с новыми правилами с 1 марта 2027 года, уточните на сайте территориального управления Росрыболовства, не входит ли выбранный берег в границы платного рыболовного участка.

Актуальные тексты федеральных законов и приказов Минсельхоза публикуются на Официальном интернет-портале правовой информации и на сайте Росрыболовства.