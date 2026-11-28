В 2026 году День матери в России выпадает на 29 ноября — это последнее воскресенье осени. Мало кто знает, что символ праздника, скромная голубая незабудка, появилась у него не случайно, а впервые отмечать этот день в стране пытались еще в 1915 году — задолго до президентского указа.

Официальный статус праздник получил 30 января 1998 года по указу Бориса Ельцина № 120. Инициатором выступила депутат Госдумы от КПРФ Алевтина Апарина. Главная идея была простой: выделить отдельный день, чтобы поблагодарить именно матерей, не смешивая это с общим весенним праздником 8 Марта.

От скаутов 1915 года до школьного вечера в Баку

История праздника в России старше, чем принято думать. Первая попытка закрепить его в календаре случилась 1 декабря 1915 года по инициативе Первого Петроградского отряда скаутов. Однако на фоне Первой мировой войны и последующих революций традиция не прижилась.

Второе рождение произошло уже на закате СССР, 30 октября 1988 года. В школе № 228 города Баку учительница русского языка и литературы Эльмира Гусейнова устроила первый в стране «День матери» для учеников и их родителей. Сценарий вечера опубликовали в газетах, и идею быстро подхватили десятки школ по всему Союзу. Спустя десять лет праздник закрепили на федеральном уровне.

Почему символом стала незабудка

В отличие от 8 Марта с его мимозами и тюльпанами, у Дня матери в России есть собственный знак — незабудка. Этот цветок выбрали не из-за эстетики, а из-за народной символики: в поверьях считалось, что незабудка помогает не забывать близких и хранит память о доме.

Вместе с незабудкой часто используют образ плюшевого мишки с цветком в лапах — этот символ закрепился благодаря всероссийской социальной акции «Мама, я тебя люблю!», которая ежегодно проходит в регионах.

Чем День матери отличается от 8 Марта

Несмотря на схожую тематику, у двух дат разный смысл и разный круг адресатов:

Кого поздравляют: 8 Марта поздравляют всех женщин, включая коллег и девочек. 29 ноября — день исключительно мам и женщин, которые только ждут ребенка.

8 Марта поздравляют всех женщин, включая коллег и девочек. 29 ноября — день исключительно мам и женщин, которые только ждут ребенка. Формат выходного: День матери не входит в список официальных нерабочих праздничных дней по Трудовому кодексу, потому что дата плавающая и всегда выпадает на воскресенье.

День матери не входит в список официальных нерабочих праздничных дней по Трудовому кодексу, потому что дата плавающая и всегда выпадает на воскресенье. Тон праздника: здесь меньше официального пафоса и корпоративных подарков, а главный акцент сделан на семейном круге.

Как отмечают праздник в 2026 году

В преддверии 29 ноября по всей стране проходят концерты, фотовыставки и награждения многодетных матерей. В частности, в этом году в преддверии Дня матери в филиале Национального центра «Россия» состоялась встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова с матерями, женами и вдовами участников специальной военной операции. Диалог прошел в теплой и доверительной атмосфере.

На встрече присутствовали министр территориальной политики региона Жанна Фомина, глава администрации Рязани Борис Ясинский, заместитель главы муниципального образования — председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова и вдова Героя России Павла Кривова. Также участвовали члены АНО «Рязанский Комитет семей воинов Отечества», мамы и вдовы героев, жены участников спецоперации.

Павел Малков начал встречу с поздравления женщин с наступающим Днем матери, выразив глубокую благодарность за мудрость, терпение и силу духа. Губернатор подчеркнул важность воспитания достойных сыновей и поддержки мужей.

Что подарить, чтобы не ошибиться

Психологи отмечают, что за последние годы формат поздравлений заметно изменился: вместо дорогих, но формальных подарков мамы чаще ждут личного участия.

Если хочется уйти от дежурных открыток в мессенджерах, лучше ориентироваться на практичность и эмоции: