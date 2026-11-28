В преддверии Дня матери в филиале Национального центра «Россия» состоялась встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова с матерями, женами и вдовами участников специальной военной операции. Диалог прошел в теплой и доверительной атмосфере.

На встрече присутствовали министр территориальной политики региона Жанна Фомина, глава администрации Рязани Борис Ясинский, заместитель главы муниципального образования — председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова и вдова Героя России Павла Кривова. Также участвовали члены АНО «Рязанский Комитет семей воинов Отечества», мамы и вдовы героев, жены участников спецоперации.

Павел Малков начал встречу с поздравления женщин с наступающим Днем матери, выразив глубокую благодарность за мудрость, терпение и силу духа. Губернатор подчеркнул важность воспитания достойных сыновей и поддержки мужей.

«Вы — надежный тыл для наших защитников. Мы вместе с вами ждем их возвращения домой и будем всегда помнить тех, кто не вернулся. Вы помогаете плести маскировочные сети, собирать гуманитарную помощь, возглавляете ТОСы, реализуете полезные инициативы. В целом, постоянно с вами взаимодействуем. Если есть какие-то нерешенные проблемы, спорные вопросы — обязательно сделаем все, чтобы помочь», — сказал он.

На встрече обсуждались перспективы проекта «ZАЩИТА62», увековечивание памяти героев и программа «Герои62».

Участницы поблагодарили главу региона за всестороннюю поддержку, отметив, что постоянно совершенствуется комплекс предоставляемых мер, улучшается инфраструктура. Примером стала реконструкция дороги к медицинскому центру «Сосновый бор», что позволяет с комфортом добираться до центра, где семьям участников СВО предоставляется возможность пройти реабилитацию.

Обсудили активное участие женщин в работе Комитета семей воинов Отечества, а также в деятельности территориальных общественных самоуправлений и общественных организаций. Руководитель волонтёрской группы «Север62» и мать участника специальной военной операции Алла Красавченко рассказала, как организовали производство уникальной экипировки с защитой от тепловизора для военнослужащих. По итогам встречи с вдовами и матерями погибших героев, а также с жёнами военнослужащих, губернатор дал ряд поручений для решения поднятых вопросов.

Встреча завершилась экскурсией по экспозиции Национального центра, посвященной истории и достижениям Рязанского края.