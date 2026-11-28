С 1 декабря 2026 года в России начнут взимать технологический сбор с производителей и импортеров отдельных видов электроники. За каждый смартфон компаниям придется заплатить от 250 до 496 рублей, за ноутбук — от 500 до 992 рублей. Покупателей не обяжут перечислять деньги отдельно, но новый платеж может повлиять на розничные цены. Об этом сообщает URA.RU.

Технологический сбор представляет собой обязательный неналоговый платеж за производство определенной электронной продукции в России или ее ввоз в страну. Его рассчитывают за каждую единицу товара, а не в зависимости от стоимости устройства.

Механизм предусмотрен поправками к федеральному закону «О промышленной политике в Российской Федерации». Собранные средства направят на поддержку отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности, разработку и производство российской техники.

Как пояснили в Минпромторге, новый механизм должен создать дополнительный источник финансирования отрасли и помочь снизить зависимость от зарубежных поставок. Плательщиками станут как российские производители, так и импортеры.

На какую электронику распространяется новый сбор

На первом этапе платеж затронет пять категорий продукции:

смартфоны;

телефоны для сотовых и других беспроводных сетей связи, не относящиеся к смартфонам;

проводные телефонные аппараты с беспроводной трубкой;

другие телефонные аппараты;

портативные компьютеры массой не более 10 кг, оснащенные центральным блоком обработки данных, клавиатурой и дисплеем.

Перечень утвердил Минпромторг приказом от 13 октября 2026 года № 5366. Документ устанавливает товарные категории, ставки и порядок расчета платежа.

Новый сбор не распространяется автоматически на всю бытовую и цифровую технику. В первоначальный перечень не вошли телевизоры, холодильники, стиральные машины, игровые приставки и обычные планшеты.

Принадлежность устройства к облагаемой категории определяют по его техническим характеристикам и кодам товарной классификации. Одного обозначения «электроника» для начисления платежа недостаточно.

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Сколько придется платить за смартфоны и ноутбуки

Размер технологического сбора зависит от категории устройства и наличия сведений о его товарном знаке и модели в государственной системе маркировки «Честный знак».

Размер платежа за одну единицу продукции

Категория техники Есть сведения в системе Нет сведений Смартфон 250 рублей 496 рублей Ноутбук 500 рублей 992 рубля Проводной телефон с беспроводной трубкой 100 рублей 198 рублей Сотовый телефон 50 рублей 100 рублей Другой телефонный аппарат 25 рублей 49 рублей

Для смартфонов базовая ставка составляет 373 рубля, для ноутбуков — 746 рублей. Это расчетные значения, а фактический платеж определяется с учетом наличия сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки.

Максимальный размер технологического сбора, предусмотренный законом, составляет 5 тысяч рублей за единицу продукции. Для товаров первого этапа установили значительно более низкие суммы.

Важно, что платеж начисляют компаниям за каждое устройство. При обычной перепродаже техники, уже приобретенной у российского поставщика, повторно взимать сбор не должны.

Кто будет платить технологический сбор

Обязанность по перечислению денег возлагается на организации и индивидуальных предпринимателей, которые производят соответствующую электронику в России или ввозят ее из-за рубежа.

Покупатели смартфонов и ноутбуков плательщиками нового сбора не становятся. При покупке гаджета в магазине не потребуется отдельно оплачивать государственный платеж или оформлять специальную квитанцию.

При этом производители и импортеры могут учитывать дополнительные расходы при формировании стоимости продукции. Поэтому косвенное влияние сбора на цены исключать нельзя.

Как будут рассчитывать и уплачивать сбор

Для администрирования нового платежа используют уже действующие информационные системы — «Честный знак» и Государственную информационную систему промышленности (ГИСП).

Производитель или импортер подаст через систему маркировки уведомление о вводе продукции в оборот. На основании этих сведений ГИСП автоматически рассчитает сумму технологического сбора и направит компании уведомление.

После его получения у плательщика будет десять рабочих дней на перечисление денег. Подтверждение оплаты поступит в систему маркировки. Если компания внесет не всю сумму или пропустит срок, ввод продукции в оборот могут отклонить.

Правительство утвердило правила расчета, перечисления и возврата переплаченных средств постановлением, опубликованным 27 ноября 2026 года.

В Минпромторге сообщили, что отдельные штрафы за неуплату технологического сбора не предусмотрены. Излишне перечисленные деньги можно будет вернуть по заявлению.

Подорожают ли смартфоны и ноутбуки с 1 декабря

Введение технологического сбора не означает, что все смартфоны и ноутбуки автоматически подорожают на 250, 500 или 992 рубля. Закон не обязывает магазины повышать цены на установленную сумму.

Однако дополнительные расходы производителей и импортеров могут отразиться на стоимости техники. Компании будут самостоятельно решать, включать ли новый платеж в цену продукции или компенсировать его за счет других расходов.

Для недорогих устройств фиксированный сбор может оказаться более заметным в процентном отношении, чем для дорогих моделей. Поэтому бюджетный сегмент потенциально чувствительнее к дополнительным издержкам.

При этом на ценники влияют и другие обстоятельства: курс валют, стоимость комплектующих, логистика, спрос, конкуренция между продавцами и скидки.

Таким образом, утверждать, что каждый смартфон или ноутбук обязательно подорожает ровно на сумму технологического сбора, нельзя.

Стоит ли покупать технику до введения нового платежа

Само по себе начало действия сбора не означает, что россиянам необходимо срочно приобретать смартфоны и ноутбуки до 1 декабря.

Техника, которая уже поступила в магазины и находится на складах, может продаваться по прежним ценам. При обычной перепродаже ранее приобретенных товаров новый сбор повторно не начисляется.

Если покупка гаджета действительно необходима, имеет смысл сравнить предложения разных магазинов и проверить итоговую стоимость. Специально торопиться с приобретением техники только из-за нового платежа необязательно.

Главное: с 1 декабря 2026 года технологический сбор будут платить производители и импортеры отдельных видов электроники. Покупатели не станут перечислять его отдельно, но дополнительные расходы бизнеса могут косвенно повлиять на стоимость смартфонов и ноутбуков.