Советские монеты 1961–1991 годов до сих пор хранятся во многих семьях. Большинство из них не представляют особой коллекционной ценности, но среди обычных на первый взгляд экземпляров встречаются редкости, за которые нумизматы готовы платить тысячи и даже десятки тысяч рублей. Об этом пишет «Фотоартефакт».

В перечень дорогих советских монет входят экземпляры разных номиналов — от 3 копеек до 1 рубля. Отдельные монеты могут стоить до 40 тысяч рублей.

При этом рассчитывать на крупную сумму за любую старую монету не стоит. Коллекционную ценность имеют прежде всего редкие выпуски и разновидности. Массовые монеты обычно стоят значительно дешевле.

Какие монеты СССР стоят больше 1000 рублей

Ниже приведён список 64 монет с указанием года выпуска и ориентировочной стоимости. Цены взяты из предложений на нумизматических площадках, указанных автором исходной публикации. Это не гарантированная стоимость продажи: реальные суммы зависят от разновидности и состояния экземпляра.

1 рубль

1966 год — 10 000 рублей;

1967 год — 3 000 рублей;

1968 год — 3 100 рублей;

1969 год — 2 900 рублей;

1970 год — 4 000 рублей;

1971 год — 4 200 рублей;

1972 год — 4 500 рублей;

1973 год — 4 000 рублей;

1974 год — 3 800 рублей;

1975 год — 3 500 рублей;

1976 год — 3 700 рублей;

1977 год — 3 500 рублей;

1978 год — 3 300 рублей;

1979 год — 3 000 рублей;

1980 год — 4 500 рублей;

1981 год — 4 500 рублей;

1982 год — 4 600 рублей;

1983 год — 4 600 рублей.

50 копеек

1967 год (не юбилейная монета) — 4 000 рублей;

1970 год — 14 000 рублей;

1971 год — 14 000 рублей;

1975 год — 5 500 рублей;

1976 год — 1 500 рублей.

20 копеек

1965 год — 9 500 рублей;

1966 год — 12 000 рублей;

1967 год (не юбилейная монета) — 4 000 рублей;

1968 год — 4 000 рублей;

1969 год — 5 000 рублей;

1970 год — 17 000 рублей;

1971 год — 13 000 рублей;

1972 год — 13 000 рублей;

1973 год — 9 000 рублей;

1974 год — 5 500 рублей;

1975 год — 5 000 рублей;

1976 год — 6 000 рублей;

1991 год без обозначения монетного двора — 39 000 рублей.

15 копеек

1965 год — 11 000 рублей;

1966 год — 13 000 рублей;

1967 год (не юбилейная монета) — 4 000 рублей;

1968 год — 4 000 рублей;

1969 год — 6 000 рублей;

1970 год — 33 000 рублей;

1971 год — 16 000 рублей;

1972 год — 17 000 рублей;

1973 год — 8 000 рублей;

1974 год — 5 000 рублей;

1975 год — 5 000 рублей.

10 копеек

1965 год — 10 000 рублей;

1966 год — 11 000 рублей;

1967 год (не юбилейная монета) — 4 500 рублей;

1968 год — 5 000 рублей;

1990 год с буквой «М» — 40 000 рублей;

1991 год без обозначения монетного двора — 3 500 рублей.

5 копеек

1965 год — 8 000 рублей;

1966 год — 8 500 рублей;

1967 год — 3 500 рублей;

1968 год — 3 500 рублей;

1969 год — 5 500 рублей;

1970 год — 15 000 рублей;

1971 год — 5 000 рублей;

1972 год — 7 000 рублей;

1973 год — 1 000 рублей;

1990 год с буквой «М» — 24 000 рублей.

3 копейки

— 1965 год — 1 400 рублей.

Где продать редкие советские монеты

Обнаружить дорогую монету среди старых домашних запасов — большая удача. Большинство советских экземпляров, которые десятилетиями хранятся в коробках и копилках, не представляют особого интереса для коллекционеров.

Если подходящая монета всё-таки нашлась, перед продажей стоит проверить её разновидность и сохранность. Особенно внимательно нужно отнестись к экземплярам 1991 года без букв «М» или «Л»: среди них встречаются редкие варианты, но отсутствие обозначения монетного двора само по себе ещё не гарантирует высокую стоимость.

Продать такие экземпляры можно через нумизматические площадки и интернет-аукционы. При этом завышать цену невыгодно. Если владелец хочет найти покупателя быстрее, ему стоит ориентироваться на реальные результаты торгов, а не только на самые дорогие объявления.

Цены в каталоге и стоимость выставленной на продажу монеты могут заметно различаться. Например, данные нумизматических ресурсов по 20 копейкам 1991 года без букв показывают разные суммы в зависимости от сохранности и результатов конкретных аукционов.

Нужно учитывать и состояние экземпляра. Потёртости, царапины, следы чистки и другие повреждения способны существенно снизить интерес коллекционеров.

Редкие разновидности советских монет сохраняют коллекционную ценность и со временем могут дорожать. Но это не относится ко всему массовому тиражу: обычные монеты советского периода не становятся дорогими только из-за своего возраста.