Рязанские полицейские выдворили из России шестерых иностранцев, совершивших преступления и нарушивших миграционные правила. Четверых депортировали после отбытия наказания за уголовные преступления, ещё двоих отправили на родину за неоднократное нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Среди депортированных оказались два гражданина стран Средней Азии. Один из них отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, второй был осуждён за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере.

Ещё один иностранец из страны Закавказья получил срок за кражу. Гражданин государства Южной Азии отбывал наказание за уничтожение чужого имущества путём поджога.

После освобождения дальнейшее пребывание этих четырёх человек в России признали нежелательным. До отправки на родину они находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Рязанской области.

Ещё двоих граждан стран Средней Азии выдворили за неоднократное нарушение правил пребывания иностранцев в России.

Сотрудники Центра временного содержания иностранных граждан и Управления по вопросам миграции УМВД организовали доставку всех шестерых в международный аэропорт Москвы. Оттуда иностранцы отправились в страны своего гражданства.