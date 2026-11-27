Пять человек погибли, еще восемь получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с двумя грузовиками в Красноярском крае. Авария произошла на 1080-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе.

По предварительным данным полиции, рейсовый автобус следовал по маршруту Канск — Иланский. На одном из участков дороги водитель выехал на встречную полосу.

Там автобус сначала столкнулся по касательной с грузовиком Volvo, а затем с фурой Dongfeng. Еще один большегруз заметил происходящее и успел затормозить. В ДТП он не попал, но съехал в кювет.

В результате аварии пять человек погибли. Еще восемь пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Точное количество участников и пострадавших устанавливается.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

На 1080 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» (вблизи города Иланский) временно организовано реверсивное движение в сторону Канска для всех транспортных средств.