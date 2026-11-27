Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский вместе с начальником обороны Норвегии Эйриком Кристофферсеном осмотрел 198-километровый участок норвежско-российской границы. Военные изучили местность, чтобы оценить возможности усиления противовоздушной обороны от беспилотников и ракет. Об этом сообщает издание Barents Observer.

Одной из остановок военачальников стала пограничная военная станция Ярфьорд, расположенная примерно в километре от российской границы. Визит заранее не афишировали: редакция Barents Observer договорилась с военными не публиковать материал до завершения поездки.

До северного норвежского города Киркенес делегация добралась на военно-транспортном самолёте C-130J Super Hercules. Воздушное судно не передавало своё местоположение гражданским сервисам отслеживания полётов, включая Flightradar24.

Затем Сырский и Кристофферсен вместе с другими представителями военных ведомств осмотрели приграничную территорию на гусеничной технике и вертолёте.

Украинский генерал предупредил норвежскую сторону о необходимости постоянной готовности к возможным провокациям. По его словам, системы противовоздушной обороны должны находиться в состоянии готовности круглосуточно.

Норвежский военачальник рассказал, что после осмотра местности военные планировали отправиться в Осло. Там они собирались провести штабные игры — смоделировать различные сценарии развития событий и оценить возможные способы реагирования на угрозы.

«Именно поэтому так важно сначала осмотреть местность», — объяснил Эйрик Кристофферсен.

Александр Сырский возглавлял Вооружённые силы Украины с 8 февраля 2024 года по 21 июля 2026 года, пишет «Газета.ру».