В Рязанской области должны остаться сильные, самостоятельные, обеспеченные ресурсами управляющие компании. Об этом в ходе прямой линии с жителями региона заявил губернатор Павел Малков.

Глава региона раскритиковал управляющие компании, которые недобросовестно исполняют свои обязанности. Он подчеркнул, что плотно занимается этой темой с начала работы в Рязанской области. В частности, по его поручению составлен рейтинг, позволяющий видеть, как каждая из УК справляется со своими обязанностями. Также последовательно сокращается количество управляющий компаний, которых в регионе очень много. В настоящее время их 145 в области. С 2022 года отозвано порядка 100 лицензий, 13 из них – в этом году.

«Пока количество управляющих компаний все равно излишне велико. Важно, чтобы у них было много домов, что позволяет сформировать хорошие службы и закрывать все вопросы: содержать автоматизированную технику, необходимых специалистов и так далее. Если у компании 2-3 дома, она просто физически не сможет обеспечить все на необходимом уровне. Поэтому мы продолжим эту работу. Те компании, которые находятся внизу рейтинга, должны постепенно уходить. Должны остаться сильные, самостоятельные, обеспеченные ресурсами управляющие компании», – подчеркнул Павел Малков.

Губернатор привел ряд примеров из жалоб, поступивших на прямую линию, в том числе от жителей многоквартирных домов, находящихся в зоне ответственности управляющих компаний ООО «РЭКС» и ООО «Домоуправление». Люди сообщили о неисправностях в канализационной системе, отсутствии после утечки нечистот дезинфекции подвальных помещений, уборки территории двора и подъездов. Глава региона отметил, что по всем обращениям уже ведется соответствующая работа. Он подчеркнул, что в случае регулярных нарушений у тех управляющих компаний, которые не справляются с обязанностями, надо отзывать лицензии. Также Павел Малков отметил, что в настоящее время штрафы назначаются не управляющей компании, а конкретно ее руководителю, поэтому и оплачивать их он «должен сам из собственного кармана».

Губернатор Павел Малков напомнил, что жители Рязанской области могут сами сменить управляющую компанию. При выборе новой УК важно обращать внимание на рейтинг, он размещен на портале «Открытый регион 62». В нем учитываются оценки, отзывы от жителей и в целом работа управляющей компании.