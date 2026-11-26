В Рязанской области проведут проверку укрытий. Губернатор Павел Малков сказал об этом в ходе прямой линии, отвечая на вопрос жительницы г. Рязани, которая выразила обеспокоенность по поводу организации работы укрытий, предназначенных для защиты граждан в чрезвычайных ситуациях, беспрепятственного доступа в них и наличия соответствующих указателей.

Решением Оперативного штаба по поручению Малкова управляющие компании и ТСЖ обязаны обеспечить доступ граждан в укрытия при объявлении беспилотной или иной опасности.

«Укрытия – крайняя мера, но иногда бывает необходимость туда переместиться и, конечно, каждый житель должен знать, как туда попасть, как добраться. Сейчас ведем системную работу с управляющими компаниями для того, чтобы они размещали указатели и информацию о ближайшем укрытии. Провели аудит всех укрытий и постепенно приводим их в порядок, – сказал Павел Малков. – Кроме того, сейчас запускаем проверку состояния укрытий, проект по типу «Народного контроля». Будут ходить по укрытиям и проверять, доступны ли они для жителей. И по каждой такой проверке будем принимать необходимые решения».

Губернатор также подчеркнул, что в целях информирования жителей в национальном мессенджере МАКС действует чат-бот «Карта укрытий Рязанской области», где доступна интерактивная схема убежищ. Павел Малков обратил внимание на то, что в ближайшее время в чат-боте появится возможность оставить жалобу: если укрытие закрыто, туда нельзя попасть или оно находится в ненадлежащем состоянии. Полученные от граждан сведения будут использоваться для оперативной отработки проблем.

Комментируя обращение рязанки, глава региона Павел Малков также сделал акцент на необходимости соблюдения первичных мер безопасности при объявлении угрозы. Он подчеркнул, что при воздушных атаках в случае нахождения дома нельзя приближаться к окнам и выходить на балкон.