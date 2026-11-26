В коворкинге Сбера филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области состоялась рабочая встреча представителей банка с руководителями медицинских учреждений региона. Ключевой темой обсуждения стало развитие и интеграция цифровых продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта в практическое здравоохранение.

В ходе диалога стороны отметили положительные результаты уже реализованных совместных проектов. Так, все машины скорой медицинской помощи г. Рязани оборудованы телекардиографами с искусственным интеллектом и помогают фельдшерам в постановке правильного и своевременного диагноза пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В двух крупных больницах работают 200 «умных» тонометров для дистанционного мониторинга пациентов с артериальной гипертензией. В ноябре текущего года в регион поступили еще 3000 подобных устройств. К двум цифровым ФАПам, которые уже успешно эксплуатируются в Рязанской области, до конца года добавится еще один, с портативным рентгеном. Эти устройства позволяют проводить качественные полноценные медосмотры и диспансеризацию на удаленных территориях и также оборудованы ИИ, который помогает медицинским работникам в постановке диагноза и принятии правильного врачебного решения. В текущем году в регион поступили два мультимодальных терминала GigaDoc, которые бесконтактно за 15 секунд определяют 17 основных показателей здоровья человека и являются эффективными цифровыми помощниками для популяризации здорового образа жизни жителям Рязани, а также врачам при первичной диспансеризации.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка: