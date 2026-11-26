В Рязани 26 ноября прошло очередное заседание суда по делу рязанских журналистов, обвиняемых в вымогательстве. Обвиняемые — экс-главред издания «Вид сбоку» Константин Смирнов, экс-главред издания «Новая газета — Рязанский выпуск» Алексей Фролов и бывшая журналистка Наталья Смольянинова.

26 ноября суд рассмотрел вопросы по мере пресечения, назначенной фигурантам. Для двоих смягчили меру пресечения. Константин Смирнов отправлен под домашний арест на три месяца. До этого он находился в СИЗО. Одним из доводов за пребывание подсудимого в заключении было опасение, что он может давить на свидетелей. Однако в ходе следствия все свидетели были допрошены, а их показания зафиксированы. Вероятно, этот аспект позволил суду счесть возможным изменить меру пресечения на менее строгую.

Та же ситуация с Алексеем Фроловым: с него сняли домашний арест, дав на три месяца введён запрет определенных действий. Мера пресечения для Смольяниновой осталась прежней — запрет определённых действий.

Следующее заседание по делу пройдёт 3 декабря. Планируется допрос потерпевшего. Также предстоит выступить в суде 11 свидетелям обвинения и подсудимым.

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