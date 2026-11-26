В Больнице скорой медицинской помощи Рязани хирурги провели сложную лапароскопическую операцию и удалили у пациентки гигантскую доброкачественную опухоль печени. Новообразование обнаружили во время диспансеризации. По размеру оно было сопоставимо с футбольным мячом.

Женщина несколько лет испытывала дискомфорт, но не обращалась за медицинской помощью. Сильных болей не было, поэтому она не придавала особого значения неприятным ощущениям. К врачу рязанка решила пойти только после появления боли.

Обследование выявило крупную опухоль печени. Пациентке потребовалось хирургическое вмешательство.

Обычная полостная операция в этом случае могла привести к тяжёлым осложнениям. В области новообразования проходило много крупных кровеносных сосудов. Их повреждение во время удаления опухоли грозило массивной кровопотерей.

Хирурги выбрали лапароскопический метод. Вместо большого разреза врачи использовали несколько небольших проколов, через которые ввели видеокамеру и специальные хирургические инструменты.

Операцию выполнили с резекцией правой доли печени. По словам главного врача БСМП Сергея Тарасенко, вмешательство прошло с минимальной кровопотерей.

«Мы убрали эту опухоль с резекцией правой доли печени лапароскопически, с использованием современного оборудования. Кровопотеря была минимальная! Удалили ее через маленький разрез в зоне бикини — его там впоследствии даже заметно не будет. Теперь пациентка сможет быстро вернуться к полноценной жизни!» — рассказал Сергей Тарасенко.

Он является доктором медицинских наук, профессором и руководителем Рязанского городского центра хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы.

Сергей Тарасенко пояснил, что больница располагает современным лапароскопическим, эндоскопическим и ультразвуковым оборудованием. Хирурги могут выполнять вмешательства и под контролем компьютерной томографии.

Такие технологии позволяют проводить многие операции через небольшие разрезы и проколы. Это снижает травматичность хирургического вмешательства и помогает пациентам быстрее возвращаться к привычной жизни.