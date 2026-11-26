В Рязани 34-летнюю местную жительницу подозревают в фиктивной регистрации шести иностранных граждан. Женщина оформляла их по адресу своей квартиры на Васильевском проезде, хотя фактически мигранты там не жили.

Нарушение выявили участковые уполномоченные полиции вместе с сотрудниками подразделения по вопросам миграции отдела МВД России по Советскому району.

По данным полиции, рязанка помогла оформить фиктивную регистрацию шести граждан стран Средней Азии в возрасте от 19 до 44 лет. Иностранцы намеревались числиться жильцами квартиры только на бумаге, чтобы легализовать своё пребывание в России.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.