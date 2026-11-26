Полицейские задержали 51-летнего жителя Рязани, подозреваемого в незаконном хранении почти 2,5 кг марихуаны. Наркотики обнаружили в его квартире в областном центре и в частном доме в селе Новоселки Шацкого округа.

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области получили информацию о том, что мужчина хранит запрещённые вещества дома.

Сначала полицейские остановили рязанца на одной из улиц города. При личном досмотре у него нашли свёрток с высушенной растительной смесью. В квартире подозреваемого оперативники обнаружили контейнеры с аналогичным содержимым.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной. При личном досмотре нашли 6 граммов наркотика, в квартире — ещё 247 граммов.

В ходе расследования полицейские выяснили, что мужчина владеет домом в селе Новоселки. Во время осмотра помещения оперативники обнаружили в ящике для белья дивана несколько пластиковых кухонных контейнеров с высушенными фрагментами растений.

Экспертиза установила, что в них находилось 2 кг 228 граммов марихуаны. Общий вес изъятого наркотического средства составил 2 кг 481 грамм.

По предварительной информации, прошлым летом мужчина вырастил несколько кустов наркосодержащей конопли на приусадебном участке в Шацком округе. Затем он собрал растения, переработал их и изготовил марихуану. Часть урожая рязанец привёз с собой в областной центр.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Обстоятельства дела устанавливаются.