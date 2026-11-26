В Рязани возле больницы №11 автомобиль перевернулся после ДТП. По словам очевидцев, водитель покинул место аварии.

О происшествии сообщили подписчики сообщества «Топор. Новости Рязани». По их информации, авария случилась недалеко от перекрёстка в районе больницы №11.

Свидетели предполагают, что мужчина за рулём мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. После аварии он якобы скрылся.

В другом сообщении говорится о том, что водитель выбил ногой стекло, чтобы выбраться из салона. Очевидцы заявили, что от него пахло алкоголем. Затем таксист сделал вид, что разговаривает по телефону, и ушел.

Официальной информации о происшествии пока нет.