В Гербовом зале Законодательного собрания Рязанской области матери младшего сержанта Андрея Баринова передали орден Мужества, которым военнослужащего наградили посмертно. Государственную награду депутату регионального парламента Татьяне Бариновой вручил военный комиссар Рязанской области генерал-майор Александр Полшков. Об этом сообщается на сайте Рязанской областной Думы.

Президент России присвоил Андрею Баринову орден Мужества за проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции мужество, отвагу и самоотверженность.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин выразил соболезнования и поддержку семье военнослужащего. На церемонию пришли депутаты, сотрудники аппарата парламента, руководители региональных министерств и ведомств, а также участники СВО.

Собравшиеся почтили память Андрея Баринова стоя.

Татьяна Баринова поблагодарила военного комиссара, председателя областной Думы, депутатов и сотрудников аппарата за поддержку. Она произнесла слова: «Быть воином — жить вечно».