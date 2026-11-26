Три пассажирки автомобиля ГАЗ «Соболь» пострадали в ДТП на трассе Рязань — Пронск — Скопин. Авария произошла 25 ноября около 15:00 в Пронском муниципальном округе.

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, 71-летний житель Скопинского муниципального округа не справился с управлением. Машина съехала в придорожный кювет.

Травмы получили три пассажирки — женщины в возрасте 22, 32 и 62 лет. Их доставили в медицинское учреждение.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства аварии.

Статистика ДТП за сутки

За прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировали три ДТП с пострадавшими. Травмы получили пять человек. Ещё 43 аварии привели только к материальному ущербу.

Сотрудники ДПС выявили 223 нарушения правил дорожного движения. Среди них — два случая управления автомобилем в состоянии опьянения и три отказа водителей от медицинского освидетельствования.

Кроме того, инспекторы зафиксировали четыре нарушения со стороны водителей грузового транспорта и 21 случай управления автомобилями с тонировкой.