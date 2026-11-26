В Байкале и водохранилищах Ангары обнарудили цианобактерии, вырабатываюющие токсины и представляющие опасность для людей и животных, сообщила в интервью «Известиям» заведующая лабораторией водной микробиологии Лимнологического института Сибирского отделения РАН Ольга Белых.

По ее словам, ученые выявили в водах микроцистины и сакситоксины. В некоторых местах их концентрации в сотни раз превысили нормы, которые ранее установила Всемирная организация здравоохранения. Собеседница газеты подчеркнула, что микроцистины могут вызвать отравление и поражение печени, а сакситоксины — это нейротропные яды.

«Они воздействуют на нервную систему, блокируя передачу сигналов между нервными клетками. В конечном счете это может привести к параличу и даже гибели организма», — пояснила Белых.

Она обратила внимание, что Байкал огромен, и основная часть озера остается чистой. Однако в прибрежных зонах, где отдыхают люди, концентрация токсинов в воде может в несколько раз превышать допустимые нормы.

«Основными очагами активности опасных микроорганизмов стали места с высокой туристической нагрузкой. Это пролив Малое Море, Чивыркуйский и Баргузинский заливы, Посольский сор, залив Провал и другие участки», — уточнила Белых.

Ученый также заявила, что цветение может быть вызвано сбросами недостаточно очищенных сточных вод из поселков и турбаз. К другим факторам риска относятся повышение температуры воды, мелкое дно, отсутствие ветра и застой воды.

Белых добавила, что ранее проблема считалась неактуальной, так как Байкал известен кристально чистой водой. Активность цианобактерий обычно связывают с загрязненными водоемами. Однако в ходе исследований в толще озерной воды сначала обнаружили генетические следы микроорганизмов, вызывающих выработку опасных токсинов, а затем эти вещества были выявлены в воде и донных отложениях.