Два французских истребителя Mirage 2000D заметили над Чёрным морем 26 ноября. По информации SHOT, самолёты с позывными MIR2 совершили несколько кругов у побережья Турции, а затем направились в район Румынии.

Как сообщает SHOT, примерно за 40 минут до публикации бортовые транспондеры самолётов включились. После этого воздушные суда совершили несколько манёвров вблизи турецкого побережья и продолжили полёт в сторону Румынии.

Точное место вылета двух истребителей пока не установлено.

Mirage 2000D — французский многоцелевой боевой самолёт, который может выполнять не только ударные, но и разведывательные задачи. Для сбора информации о работе радиолокационных систем он способен использовать специальные подвесные контейнеры ASTAC.

В частности, такое оборудование предназначено для радиоэлектронной разведки. Оно позволяет обнаруживать и анализировать электромагнитные сигналы.

Накануне, 25 ноября, французский Mirage 2000D уже замечали над Чёрным морем. О полёте самолёта с разведывательным оборудованием ASTAC сообщало болгарское агентство BGNES со ссылкой на данные мониторинга авиационной активности.