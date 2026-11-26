Купюры, которые нашли на улицах Макеевки в ДНР и в Белгороде, могут быть отравлены веществом кожно-нарывного действия, нейротоксинами или ядом, заявил в интервью ИС «Вести» микробиолог, военный эксперт Игорь Никулин.

По его словам, противник ставит своей целью нанести максимальный ущерб россиянам любыми средствами.

«На этих купюрах, скорее всего, или вещество кожно-нарывного действия, типа иприт, люизит, либо какой-нибудь нейротоксин, либо действительно яд, что называется, из арсеналов спецслужб, который трудно выявить и трудно определить его классификацию», — отметил Никулин.

Собеседник издания считает последнюю из версий наиболее вероятной. Он пояснил, что эти вещества обладают высокой стойкостью: иприт сохраняет свойства до нескольких месяцев, особенно в зимних условиях. Люизит, хоть и менее устойчив, все же остается опасным на протяжении недели, так как он гидрализуется водой.

Никулин добавил, что при появлении симптомов нужно сразу же вызвать скорую помощь, а также вымыть руки с мылом и не прикасаться к лицу.

На прошлой неделе в Макеевке нашли пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки. Человеку, контактировавшему с ними, потребовалась госпитализация с диагнозом отравление неустановленным веществом.