В Рязанской области продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий сильного снегопада. Из-за тяжелых мокрых осадков деревья в ряде районов не выдержали нагрузки и, падая, повредили линии электропередачи на участках, обеспечивающих движение поездов.

В настоящее время на участке Денежниково — Чемодановка движение поездов осуществляется со сниженной скоростью. Это вынужденная мера, необходимая для обеспечения безопасности перевозок в условиях поврежденной энергетической инфраструктуры, сообщили в Московской железной дороге.

Как следствие, сохраняются задержки поездов дальнего следования, следующих по южному направлению. Специалисты делают всё возможное, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и как можно скорее вернуть движение в штатный режим.

Для скорейшего восстановления поврежденных участков привлечены дополнительные силы и средства. В ночное время на объектах задействованы свыше 150 специалистов, которые обеспечены всем необходимым инструментом, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Организовано горячее питание для персонала, что позволяет ремонтным бригадам работать без перерывов и максимально эффективно устранять последствия стихии. На Московской железной дороге развернут оперативный штаб, который координирует все действия по ликвидации последствий снегопада.

Московская железная дорога уделяет особое внимание комфорту пассажиров, вынужденных ожидать поезда в условиях задержек. Для тех, чье опоздание составляет более 4 часов, организовано бесплатное горячее питание и обеспечение питьевой водой прямо в пути следования. Во всех вагонах поддерживается комфортная температура, а поездные бригады оказывают пассажирам всю необходимую помощь.

Особые меры приняты для пассажиров, ожидающих отправления на Казанском вокзале Москвы и вокзале Рязань-2. Они могут бесплатно воспользоваться бизнес-залами, залами повышенной комфортности, комнатами матери и ребенка, а также комнатами длительного отдыха. На вокзалах организовано регулярное информирование о статусе поездов и актуальном времени отправления.