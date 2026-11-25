Вооруженные силы России могут полностью освободить Донбасс к концу весны 2027 года. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его оценке, сроки будут зависеть от экономической ситуации на Украине и участия стран НАТО в конфликте. Эксперт не исключил, что присутствие иностранных военных на украинской территории может повлиять на развитие событий и отодвинуть предполагаемые сроки до осени.

Кнутов считает, что для достижения поставленной цели необходимо продолжать удары по мостам, объектам логистики и энергетической инфраструктуре, которые обеспечивают потребности украинской армии.

По словам эксперта, разрушение транспортных и энергетических связей может создать условия для фактического разделения Украины на две части. При интенсивном воздействии на эти объекты освобождение Донбасса, по его мнению, может завершиться к концу весны 2027 года.

При этом Кнутов заявил, что некоторые страны могут постепенно направлять на Украину подразделения специального назначения. В качестве примера он упомянул Францию, утверждая, что французские военнослужащие уже присутствуют там в скрытой форме.