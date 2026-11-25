В Рязанской области с 1 марта 2027 года введут запрет на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним. Ограничение будет действовать шесть лет и не коснётся молодых людей старше 16 лет, имеющих право управлять транспортными средствами.

Соответствующий закон депутаты Рязанской областной Думы приняли на заседании в среду, 25 ноября.

За нарушение новых правил предусмотрены административные штрафы. Гражданам придётся заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 15 тысяч рублей. Для юридических лиц размер взыскания составит от 30 до 50 тысяч рублей.

Зачем в Рязанской области ограничивают продажу топлива подросткам

Законопроект подготовили прокуратура Рязанской области и губернатор региона в порядке совместной законодательной инициативы.

Авторы документа рассчитывают, что запрет поможет защитить здоровье несовершеннолетних и сократить детский травматизм. Ещё одна задача — не допустить использования горюче-смазочных материалов подростками при совершении противоправных действий.

Таким образом, с весны 2027 года заправки в Рязанской области должны будут учитывать возраст покупателей топлива. Исключение предусмотрено для граждан от 16 лет, которые имеют законное право управления транспортным средством.