В рабочем поселке Кадом Рязанской области состоялось торжественное открытие детского культурно-просветительского центра «Лесной уголок». Современное пространство для юных читателей и творцов появилось благодаря реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав национального проекта «Семья».

На церемонию открытия пришли глава Кадомского муниципального округа Владимир Лысяков, представители местных учреждений культуры и образования, краеведы, а также главные герои события — школьники вместе с родителями. Именно для них создавалось это уютное и функциональное пространство.

Центр «Лесной уголок» разместился на базе детской библиотеки, расположенной на улице Вознесенской. На его создание было направлено около 4 миллионов рублей, преимущественно из средств федерального бюджета. Эти инвестиции позволили кардинально обновить пространство: закуплена новая эргономичная мебель, установлено современное оборудование, а книжный фонд пополнился почти двумя тысячами новых изданий.

Собрание включает самую разную литературу — художественную, общественно-политическую, естественно-научную, техническую, а также издания по искусству, спорту и литературоведению. Каждый юный посетитель сможет найти книгу по своему интересу.

Пространство центра разделено на несколько функциональных зон, в том числе предусмотрен читальный зал, место для индивидуальной работы, учебы и выполнения домашнего задания. Также имеется зал абонемента, площадка для выставок, пространства для творчества, мастер-классов, игр, отдыха и общения. Есть возможности для проведения культурно-просветительских мероприятий.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркивает особую значимость подобных проектов для региона.

«Проект реализуем по нацпроекту «Семья». По запросам жителей создаем дополнительные возможности для детей и молодежи. В Рязанской области появляются современные пространства, где ребята знакомятся с культурой и традициями нашей страны, получают новые знания и возможности для развития. Такие центры будем открывать и дальше», — отметил глава региона.

«Лесной уголок» в Кадоме — не единственный подобный объект, появившийся в Рязанской области в текущем году. Детские культурно-просветительские центры уже открылись в библиотеках Рязани, Сасовского, Спасского и Сараевского округов, а также на базе Михайловского исторического музея.

Стоит отметить, что Кадом в этом году получил сразу два значимых обновления по нацпроекту «Семья». Помимо «Лесного уголка», была проведена масштабная модернизация Центральной библиотеки на улице Ленина. Здесь выполнен ремонт, закуплены мебель и техника, приобретено более 3600 книг, создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья и благоустроена прилегающая территория.