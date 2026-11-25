В Рязани 25 ноября 2026 года на 65-м году жизни скончался Игорь Васин — кандидат медицинских наук, доцент и врач-патологоанатом высшей квалификационной категории. Об этом сообщили в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова.

Игорь Васин отдал профессии всю свою жизнь, успешно совмещая высокую врачебную практику с преподавательской деятельностью. На протяжении многих лет он трудился в патолого-анатомическом отделении ГБУ РО «Областная клиническая больница», параллельно работая на кафедре гистологии, патологической анатомии и медицинской генетики РязГМУ имени И.П. Павлова.

За годы своей карьеры Игорь Васин внес весомый вклад в развитие отечественной медицины и подготовку квалифицированных врачебных кадров. Он является автором более 150 научных публикаций, двух монографий, одного изобретения и шести рационализаторских предложений. Его труды и методические разработки продолжают служить опорой для современных специалистов.

Коллеги и студенты запомнили Игоря Васина как высококлассного специалиста, мудрого наставника и чуткого человека. Его профессиональная принципиальность, безграничная преданность избранному делу и внимательное отношение к ученикам снискали ему глубокое уважение в университетской среде и за ее пределами. Он подготовил не одно поколение врачей-патологоанатомов.

Прощание с Игорем Васиным состоится 27 ноября 2026 года в 11:00 в ритуальном зале патолого-анатомического корпуса Областной клинической больницы.