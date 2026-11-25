В рабочем поселке Александро-Невский Рязанской области успешно завершен первый этап масштабных работ по созданию транспортной и инженерной инфраструктуры для новой жилой застройки. Подрядная организация выполнила обязательства по строительству дороги к улице Лесной досрочно, освоив 11 миллионов рублей.

Новый микрорайон рассчитан на 70 индивидуальных жилых домов. К участкам уже подведены все базовые коммуникации. Помимо традиционных электроснабжения и газоснабжения, здесь реализованы передовые решения в сфере водоподготовки и водоотведения. Водоснабжение обеспечено с использованием двух современных станций озоно-кислородной подготовки воды. Система канализации также оснащена собственными локальными очистными сооружениями.

Работы по комплексному развитию территории начались в 2026 году и будут продолжаться поэтапно. Уже в 2027 году планируется дальнейшая модернизация подъездных путей к этому объекту. Улучшение дороги будет профинансировано за счет федеральных средств в рамках федерального проекта «Жилье», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».