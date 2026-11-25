По состоянию на 16:00 25 ноября в Рязанской области продолжаются масштабные работы по восстановлению электроснабжения. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, без света остаются 139 населенных пунктов в 11 муниципальных образованиях.

Наибольшее количество обесточенных территорий зафиксировано в Рязанском и Старожиловском муниципальных округах. Полный список районов, где ведутся восстановительные работы, выглядит следующим образом:

Рязанский МО – 28 населенных пунктов;

Старожиловский МО – 24 населенных пункта;

Скопинский МО – 16 населенных пунктов;

Спасский МО – 15 населенных пунктов;

Ряжский МО – 13 населенных пунктов;

Касимовский МО – 12 населенных пунктов;

Шиловский район – 10 населенных пунктов;

Михайловский МО – 7 населенных пунктов;

Сараевский МО – 5 населенных пунктов;

Шацкий МО – 5 населенных пунктов;

Сасовский МО – 4 населенных пункта.

Для оперативного устранения аварий на места направлены силы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В настоящее время на ликвидации последствий непогоды задействованы 105 специалистов и 49 единиц специальной техники. Работы ведутся в приоритетном порядке, чтобы как можно скорее вернуть тепло и свет в дома жителей.