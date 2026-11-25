Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» сообщило о масштабных ремонтных работах на водопроводе, которые затронут значительную часть областного центра. В четверг, 26 ноября, холодная вода будет временно отключена на десятках улиц города, а в нескольких микрорайонах ожидается снижение давления в системе.

Ремонтные работы охватят сразу несколько крупных городских локаций. Без водоснабжения останутся жители улиц в центре и на окраинах Рязани. В зону отключения попадают:

– ул. 1-й Сысоевский проезд;

– ул. 2-й Сысоевский проезд;

– ул. Березовая, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 10, д. 1 корп. 12, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. 1е, д. 1ж, д. 1з, д. 1к, д. 1л, д. 1м, д. 1н, д. 2, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 1и (д/сад №43);

– ул. Гайдара, д. с 1 по 63 (нечетная сторона), д. со 2 по 64 (четная сторона);

– ул. Гоголя, д. с 1 по 37 (нечетная сторона) и с корпусами, д. со 2 по 44 (четная сторона) и с корпусами, д. 5 (ДМШ №5 имени В.Ф. Бобылева), д. 36 корп. 1 (д/сад №99), д. 37а (д/сад №136);

– ул. Корнилова, д. с 1 по 63 (нечетная сторона), д. со 2 по 64 (четная сторона);

– ул. Котовского, д. с 1 по 43 (нечетная сторона), д. со 2 по 20 (четная сторона);

– ул. Кутузова, д. с 1 по 63 (нечетная сторона), д. со 2 по 62 (четная сторона);

– ул. Мусоргского, д. с 1 по 63 (нечетная сторона), д. со 2 по 66 (четная сторона);

– ул. Нахимова, д. с 1 по 13 (нечетная сторона), д. со 2 по 68 (четная сторона), д. 1 (школа №57);

– ул. Полетаева, стр. 14 (гимназия №5), д. 1/14, д. 2/12, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 6, д. 7/11, д. 10/10, д. 11, д. 11 корп. 1, д. 12, д. 13 (РПТК), д. 13 корп. 1, д. 15, д. 15 корп. 1, д. 16, д. 19 корп. 1, д. 19/10, д. 21, д. 22, д. 22 корп. 1, д. 23, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 26, д. 26 корп. 1, д. 26 корп. 2, д. 27, д. 27 корп. 1, д. 28, д. 28 (городская детская поликлиника №1), д. 29 корп. 1, д. 30 (общежитие №3 РГРТУ им. Уткина), д. 30 корп. 1 (общежитие №4 РГРТУ им. Уткина), д. 31, д. 31 корп. 1, д. 32, д. 33/67;

– ул. проезд Котовского, д. с 1 по 21 (нечетная сторона);

– ул. Сысоевская, д. с 1 по 39 (нечетная сторона), д. со 2 по 22 (четная сторона);

– ул. Толстого – полностью, д. 5 (школа №37);

– ул. Ушакова, д. с 1 по 63 (нечетная сторона), д. со 2 по 64 (четная сторона);

– ул. Черновицкая, д. с 1 по 27 (нечетная сторона) и с корпусами, д. со 2 по 38 (четная сторона) и с корпусами, д. 5 корп. 1 (д/сад №87), д. 25а (Центр развития ребенка – д/сад №143), д. 32а (д/сад №145), д. 23а (школа №64);

– ул. Чернышевского, д. 3, д. 4, д. 6, д. 6а, д. 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), д. 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), д. 8, д. 8а, д. 10, д. 16-16а (РСК);

– ул. Щорса, д. с 1 по 37 (нечетная сторона) и с корпусами, д. со 2 по 36 (четная сторона) и с корпусами, д. 33а (д/сад №116);

— ул. Голенчинская, д. с 1 по 81, д. со 2 по 108.

Подкачка – ул. Нахимова, д. 3а, ул. Гоголя, д. 36.

ЦТП/котельные – ул. Березовая, д. 1а стр. 2, д. 3а, ул. Щорса, д. 5а, д. 38/11, ул. Черновицкая, д. 34а, д. 21а.

ВНС Парковая – ул. Братиславская, д. 4.

Помимо полного отключения, в ряде микрорайонов будет наблюдаться снижение подачи холодной воды. Это коснется жителей:

— ул. Славянский проспект, д. 3, д. 5, д. 6;

— ул. Баженова, д. 27, д. 29, д. 33, д. 34, д. 36 корп. 1 (Рязанский медицинский колледж), д. 35 и с корпусами (Психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова);

— пос. Шлаковый;

— пос. Телецентр.