Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» организовал работу временных пунктов по обслуживанию потребителей в населенных пунктах, наиболее пострадавших от последствий мощного циклона. Мобильные бригады приехали в села, чтобы жители могли оперативно решить вопросы с электроснабжением без необходимости ехать в город.

В передвижных пунктах жители могут оставить обращения по вопросам электроснабжения, получить оперативную информацию о ходе восстановительных работ на энергообъектах и задать все интересующие вопросы специалистам напрямую. Такое решение позволяет максимально быстро доносить важную информацию до населения и снимать социальную напряженность в пострадавших территориях.

Сегодня выездные бригады энергетиков принимают жителей в следующих населенных пунктах:

Рязанский район — н. п. Вышетравино, Чичкино, Романцево, Дашки-2, Искра;

Спасский район — н. п. Кутуково, Исады, Устрань, Аргамаково, Красный Яр, Студенец;

Старожиловский район — н. п. Рязанские Сады, Истье, Чернобаево, совхоз имени Ленина.

Помимо выездной работы, в филиале «Рязаньэнерго» открыли дополнительные линии приема звонков на горячей линии, чтобы увеличить пропускную способность и сократить время ожидания для каждого обратившегося.

Напомним, что перебои в электроснабжении на территории Рязанской области связаны с прохождением мощного циклона, который принес в регион обильный мокрый снег и сильный ветер. Налипание тяжелых осадков на провода и порывы ветра привели к обрывам линий и повреждениям оборудования. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все пострадавшие дома.