В Рязани завершился судебный спор между клиентом и автомойкой самообслуживания. Рязанский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, согласно которому владелец автосервиса не обязан компенсировать ущерб за поврежденное лобовое стекло, так как инцидент произошел по вине самого водителя, проигнорировавшего правила эксплуатации оборудования.

История началась в декабре 2023 года. Мужчина приехал на мойку самообслуживания в Рязани и оплатил услугу за 100 рублей. Согласно его собственным показаниям, он нажал кнопку подачи воды на пульте управления, не успев предварительно взять в руки пистолет высокого давления.

Мощная струя вырвалась из сопла, подбросила тяжелый пистолет, и тот ударил по лобовому стеклу автомобиля, оставив на нем два скола и трещину. Клиенту пришлось перехватывать оборудование вручную, чтобы остановить подачу воды и избежать более серьезных повреждений машины.

Возмущенный произошедшим, автомобилист потребовал от администрации мойки возместить стоимость замены стекла в размере 50 тысяч рублей. Получив отказ, он направил досудебную претензию, а затем подал иск в суд. Помимо стоимости стекла, истец потребовал взыскать с ответчика неустойку в размере 112 тысяч рублей, компенсацию морального вреда (15 тысяч рублей), потребительский штраф и судебные издержки. В суде мужчина настаивал на том, что оборудование было неисправно и подавало воду бесконтрольно.

Представители автомойки категорически не согласились с обвинениями. Они пояснили, что концепция самообслуживания изначально предполагает самостоятельные и осознанные действия клиента. На видных местах в каждом боксе размещены предупреждающие таблички и четкая инструкция с алгоритмом действий: сначала необходимо взять пистолет в руки, и только после этого нажимать кнопки программ.

Более того, ответчик предоставил суду акт технической проверки, который подтвердил полную исправность оборудования.

Изучив все доказательства, судья Московского районного суда Рязани, а затем и судебная коллегия Рязанского областного суда, пришли к однозначному выводу. Инструкции были доведены до потребителя в полном объеме, а довод о поломке аппарата был опровергнут документально. Таким образом, вина владельца мойки в причинении ущерба отсутствует.

Апелляционная жалоба истца была оставлена без удовлетворения, и решение суда вступило в законную силу.