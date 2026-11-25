Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября прокомментировал расследование дела губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, возможный приезд европейской делегации в Москву и украинскую атаку на порт Бенгази в Ливии. Представитель Кремля отдельно высказался о перспективах переговоров по Украине, размещении иностранных военных на украинской территории и ходе специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Путин встретится с лидерами Брунея и Казахстана

25 ноября президент России Владимир Путин примет в Кремле султана Брунея Хассанала Болкиаха, который находится в России с государственным визитом.

Программа предусматривает официальную церемонию встречи, представление делегаций, переговоры в узком и расширенном составах, а затем заявления для представителей СМИ. По итогам встречи главы государств примут совместное заявление.

В честь высокого гостя российский лидер устроит государственный прием в Грановитой палате Кремля.

Вечером Путин проведет отдельную встречу с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Главы государств побеседуют и вместе пообедают.

Кроме того, 26 ноября российский и казахстанский лидеры планируют посетить форум, посвященный искусственному интеллекту.

Кремль не располагает информацией о приезде европейцев

Дмитрий Песков заявил, что конкретных сведений о возможном визите представителей европейских стран в Москву пока нет.

Он напомнил о недавнем заявлении из Брюсселя, в котором европейская сторона сообщила о решении отказаться от двусторонних контактов.

Россия выступила против иностранных военных на Украине

Размещение военных контингентов других государств на территории Украины Москва считает абсолютно неприемлемым.

По словам Пескова, планы направить иностранных военнослужащих на Украину неоднократно озвучивали представители европейских столиц, в том числе Брюсселя.

Позиция России по этому вопросу остается неизменной.

Песков напомнил о роли Бориса Джонсона в событиях 2022 года

Пресс-секретарь президента назвал деструктивной позицию бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Песков заявил, что российская сторона считает его одним из тех, кто помешал остановить конфликт на Украине в 2022 году. По оценке представителя Кремля, Джонсон и сейчас придерживается позиции, далекой от мирного урегулирования.

В Кремле прокомментировали дело Андрея Чибиса

Отвечая на вопрос о расследовании дела губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, Дмитрий Песков сообщил, что следственные действия продолжаются.

Дополнительной информацией о ситуации Кремль пока не располагает.

Кремль не станет раскрывать содержание переговоров в Абу-Даби

Дмитрий Песков отказался комментировать публикации СМИ о содержании трехсторонних переговоров по Украине, которые проходили в Абу-Даби.

Он напомнил, что российская сторона ранее неоднократно заявляла о нежелании предавать огласке подробности обсуждений, посвященных урегулированию конфликта.

В Кремле заявили о продолжении выполнения задач СВО

Российские военные продолжат предпринимать необходимые действия для достижения целей специальной военной операции, заявил представитель президента.

Отдельно Песков прокомментировал появляющиеся в СМИ сведения о потерях российских Вооруженных сил. Он призвал не ориентироваться на данные из неофициальных источников.

По его словам, единственным ведомством, уполномоченным официально сообщать такую информацию, остается Министерство обороны России.

Песков высказался об атаке на порт Бенгази

Отвечая на вопрос о намерении Ливии принять меры против Украины после атаки на порт Бенгази, пресс-секретарь президента заявил, что государства не оставляют безнаказанными покушения на жизнь своих военнослужащих.

Других подробностей возможных действий ливийской стороны представитель Кремля не привел.