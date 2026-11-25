Спектакли «Юра» и «Жизель» Рязанского театра кукол вошли в сотню лучших российских постановок XXXIII конкурсного цикла премии «Золотая Маска» (сезон 2025–2026). Список утвердил секретариат Союза театральных деятелей РФ.

Отбор был серьёзным, на конкурс поступило 760 заявок из 83 регионов, 157 городов и 449 театров. Для рязанского коллектива попадание в топ-100 — признание художественного уровня и результат работы всей команды, от авторов и артистов до художников и цехов. В театре поблагодарили и зрителей: «Вместе мы — театр!»

«Юру» поставила Анна Коонен (она же автор пьесы), художником выступила Лилия Жамалетдинова, пластику поставил Павел Фролов. В «Жизели» идея — Константина Кириллова, либретто и постановка — Олега Жюгжды, сценография и костюмы — Анны Репиной, куклы — Ларисы Микиной-Прободяк, хореография — Алексея Ищука.