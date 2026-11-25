Дмитрий Медведев резко высказался о бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне, обвинив его в провоцировании конфликта между Россией и НАТО. Поводом стало заявление британского политика о необходимости немедленного ввода войск Североатлантического альянса на Украину.

По словам Медведева, в начале конфликта Джонсон выступал против заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой, а теперь поддерживает прямое военное вмешательство НАТО.

Заместитель председателя Совета безопасности России считает, что подобный шаг может привести к военному столкновению России с альянсом. При этом Джонсон убеждён, что Москва не решится на такой конфликт из-за военного превосходства НАТО.

В своём сообщении Медведев использовал оскорбительные выражения в адрес бывшего британского премьера и заявил, что в случае прямого столкновения России с альянсом Джонсона нужно повесить на Трафальгарской площади в Лондоне. Он добавил, что место для казни можно будет выбрать и в другом городе, если британский политик переживёт войну, а Лондон к тому времени перестанет существовать.