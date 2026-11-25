Двадцать шестого ноября на Руси читали духовные книги. Учились новому, приводили дом в порядок, молились за семью. Праздник называли день Иоанна Златоуста. Святой получил прозвище благодаря невероятному дару проповеди. Его речи отличались простотой, доступностью и глубокой мудростью.

Иоанн Златоуст считался символом ясности ума и мудрости. Поэтому этот день был связан с уважением к учителям, наставникам и людям, передающим знания. Считается, что молитва этому святому помогает укрепить семью. Найти взаимопонимание с окружающими и преодолеть внутренние сомнения.

Что можно делать 26 ноября

Заниматься домашними делами. Этот день был благоприятным для приведения дома в порядок. Чистка, стирка, мелкие ремонты. Работа шла своим чередом.

Обучаться новому. Иоанн Златоуст покровительствует знаниям. Поэтому люди часто начинали учить что-то новое или посвящали день чтению. Книги читали всей семьёй, обсуждали прочитанное.

Молиться за семью. Считается, что молитва святому помогает обрести душевный покой. И наладить отношения с родными. Молитва в этот день считалась особенно сильной.

Подводить итоги. На Руси считалось полезным переосмыслить свои достижения и планы на будущее. Люди благодарили за то, что имеют. И формировали планы на зиму.

Что нельзя делать 26 ноября

Начинались запреты с лени. Иоанн Златоуст всегда подчёркивал важность трудолюбия. Праздность в этот день считалась плохой приметой.

Ссоры в этот день попадали под строгий запрет. Любые конфликты воспринимались как оскорбление святого. Который проповедовал мир и согласие. Народ верил, что конфликты, начавшиеся двадцать шестого ноября, могут затянуться на долгие месяцы.

Игнорировать духовные потребности не следовало. В этот день считалось необходимым уделить время молитве и осмыслению своей жизни.

Дом в этот день требовал заботы. Не оставляйте его неубранным. Народ верил, что беспорядок в этот день может привлечь беду.

Народные приметы 26 ноября

Морозный день с ясным небом указывал на тёплую зиму.

Снегопад обещал хороший урожай в следующем году.

Густой туман говорил о наступлении оттепели.

Если в доме в этот день зажигали свечу или лампадку и читали молитву Иоанну Златоусту — это защищало семью от болезней.

Особое внимание уделяли ушедшим родственникам. Заказывали службы или молились за их души.