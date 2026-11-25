В Рязанской области продолжают устранять последствия непогоды, из-за которой произошли массовые отключения электроэнергии. По состоянию на 25 ноября без света остаются 106 населённых пунктов в 12 муниципалитетах региона. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Рязанской области.

Аварийные отключения начались 24 ноября. Первоначально сообщения о нарушениях электроснабжения поступили из 14 муниципальных образований.

Сейчас перебои сохраняются в Клепиковском, Михайловском, Ряжском, Сараевском, Сасовском, Скопинском, Касимовском, Шацком, Старожиловском, Спасском и Рязанском муниципальных округах, а также в Шиловском районе.

К устранению последствий стихии привлекли пожарно-спасательные подразделения регионального управления МЧС. Они помогают бригадам энергетиков, в том числе сотрудникам ОАО «Российские железные дороги».