За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали два техногенных пожара. Возгорания произошли в Шиловском районе и Спасском муниципальном округе.

Первый вызов поступил 24 ноября в 07:35. Пожар вспыхнул в жилом доме в селе Федосеево-Пустынь Шиловского района. На место направили восемь человек и три единицы техники, в том числе добровольную пожарную команду.

Второе возгорание произошло в селе Сумбулово Спасского муниципального округа. Сообщение о пожаре в хозяйственной постройке поступило в 13:59. Огонь распространился на площади 32 квадратных метра. В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники.

О происшествиях сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области.