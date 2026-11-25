Российским туристам в Египте начнут выдавать электронные визы с QR-кодами вместо привычных наклеек в паспорте. Первым новую систему внедрит аэропорт Хургады. Она заработает 1 июля 2027 года.

По данным SHOT, бумажные визовые стикеры полностью отменят. Вместо них путешественники будут получать цифровые QR-коды.

Оформить визу по прибытии по-прежнему можно будет самостоятельно. Для этого в аэропортах установят специальные терминалы. Туристы, предпочитающие подготовить документы заранее, смогут воспользоваться отдельным сайтом или мобильным приложением.

За оформление электронной визы предусмотрена дополнительная плата — 6 долларов (около 490 рублей).

При этом с 1 января основной визовый сбор увеличится с 30 до 33 долларов. Таким образом, после введения новой системы туристам придётся заплатить 39 долларов (около 3200 рублей) за человека.

Переход на QR-визы затронет и другие египетские аэропорты. Нововведение планируют внедрять поэтапно:

с марта 2027 года — аэропорты Сфинкс и Александрия;

с мая — Эль-Аламейн и Марса-Матрух;

с сентября — Марса-Алам;

с октября — Луксор и Асуан.

Сроки перехода на электронные визы в аэропорту Шарм-эль-Шейха пока не объявлены.