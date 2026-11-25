В Рязанской области из-за падения деревьев на линии электропередачи задерживаются поезда дальнего следования, следующие в южном направлении. Об этом поздно вечером 24 ноября сообщила Московская железная дорога.

Проблемы возникли на участке Денежниково — Хрущево. Отставание поездов от расписания достигает четырёх часов.

Кроме того, задерживался пригородный поезд № 6309/6308, следующий по маршруту Ряжск — Рязань.

На месте работают энергетики. Железнодорожники задействовали необходимые силы и средства, чтобы устранить последствия непогоды и восстановить движение по графику.

Московская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.