Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов провел личный прием граждан, одной из обсуждаемых тем стало завершение строительства жилого дома на улице Ленинского Комсомола в Рязани. Этот объект имеет особый статус, так как является последним долгостроем, оставшимся в регионе.

На сегодняшний день строительная готовность здания оценивается в 90 процентов. Однако, как было отмечено в ходе встречи с заявителями, текущий подрядчик существенно снизил темпы работ и начал отставать от утвержденного графика.

«Предпримем все возможные меры в отношении застройщика, чтобы обязательства перед собственниками квартир были выполнены», — пообещал Бранов.

История этого дома складывалась непросто. Жителям пришлось пройти через долгие месяцы нервного ожидания. Сроки сдачи объекта переносились неоднократно, а предыдущий застройщик в итоге просто отказался от выполнения своих обязательств.

Власти региона понимают всю остроту ситуации и не намерены допускать нового срыва сроков. Артем Бранов заверил дольщиков, что к нерадивому подрядчику будут применены все возможные меры воздействия.