В Касимовском округе Рязанской области продолжаются работы по ликвидации последствий мощного снегопада. Из-за налипания тяжелых мокрых осадков деревья ломаются, перекрывая проезжую часть и становясь причиной аварий на линиях электропередач.

Как сообщают местные жители в канале «Касимов | Главное» в «Максе», непогода наносит серьезный ущерб инфраструктуре. Под тяжестью мокрого снега ветви не выдерживают и падают прямо на дороги, создавая препятствия для движения транспорта.

«Берем с собой бензопилы», – говорится в сообщении.

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов прокомментировал сложившуюся обстановку. По его словам, ухудшение погодных условий действительно привело к росту аварийных отключений электроэнергии, однако все инциденты оперативно отрабатываются.

«Бригады энергетиков и коммунальных служб работают в усиленном режиме и уже устраняют последствия непогоды. Ситуация находится на моем личном контроле», — подчеркнул Иван Бахилов.

Администрация округа просит граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с перебоями в электроснабжении или затрудненным движением на отдельных участках дорог.