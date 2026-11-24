Рязанская область демонстрирует устойчивый экономический рост и сохраняет высокие темпы развития инфраструктуры, несмотря на глобальные вызовы. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков, выступая на пленарной сессии XI Международного форума Финансового университета в Москве.

Мероприятие, собравшее руководителей федеральных ведомств, представителей банковского сектора и иностранных государств, было посвящено обеспечению экономического роста, технологическому суверенитету и трансформации глобальных цепочек поставок.

Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков подчеркнул, что внешние ограничения следует рассматривать не только как вызов, но и как точку роста.

«В современном мире невозможно взять кого-то и изолировать, исключить из мировой экономики. Санкции в какие-то моменты создают нам ситуативные проблемы, но они и дают нам новые возможности для развития», — отметил Павел Малков.

Глава региона привел конкретные показатели, подтверждающие устойчивость экономики области. За последние четыре года в Рязанской области средний ежегодный прирост в промышленности составил 8%, а в сельском хозяйстве — 8,5%, что существенно превышает показатели предыдущих периодов.

Рязанская область успешно диверсифицировала внешние связи и сегодня ведет торговлю более чем со ста странами мира. Ключевыми партнерами стали Китай, Беларусь, страны Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан), а также государства Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Инвестиционная привлекательность региона также остается на высоком уровне.

«Несколько лет назад очень существенно нарастили инвестиции, в 2025-2026 годах эту планку держим. Ни о каком снижении речи не идет, сейчас достаточно хороший объем – больше ста инвестиционных проектов на сумму свыше 300 млрд рублей», — сообщил губернатор.

Благодаря беспрецедентной поддержке из федерального бюджета, регион смог сохранить все ключевые проекты развития, не ущемляя социальные обязательства. По словам Павла Малкова, за последние пять лет в области построено более 130 новых социальных объектов, а количество отремонтированных и модернизированных учреждений выросло кратно. Павел Малков подчеркнул, что таких темпов не было никогда в истории. В частности, в настоящее время строятся мост через Оку и Южный обход Рязани.

Комментируя формирование регионального бюджета, губернатор охарактеризовал финансовую политику области как «умеренно-консервативную». Власти региона не раздувают доходы, осторожно подходят к расходам, полностью отказались от коммерческих кредитов и сохраняют высокий уровень бюджетной устойчивости, что гарантирует выполнение всех социальных обязательств.

В завершение форума состоялось награждение лауреатов премии Финансового университета при Правительстве РФ в области качества жизни. По итогам работы за период 2021–2026 годов город Рязань вошел в число национальных лидеров по этому показателю, что стало закономерным итогом системной работы региональной команды.