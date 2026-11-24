Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги первого грантового конкурса 2027 года. Поддержку получат 732 проекта из 86 регионов страны, общая сумма грантов составила 4 млрд 581 млн рублей. В числе победителей — четыре инициативы из Рязанской области.

Проекты из Рязани, Касимовского и Кадомского муниципальных округов получат в совокупности 2 341 010,53 рубля. Средства фонда позволят местным командам и креаторам воплотить идеи, направленные на сохранение исторической памяти и развитие культуры малой родины.

«Я — легенда: мои путь, моя история»

Культурно-просветительский проект Рязанской региональной общественной организации «Равновесие» посвящен историко-культурному наследию поселка Гусь-Железный. Его главная аудитория — дети 6–12 лет, которые познакомятся с историей знаменитых промышленников братьев Баташевых.

В программе — интерактивные экскурсии по территории усадьбы «Орлиное гнездо», художественный пленэр и конкурс детских рисунков. Итогом творческой работы станет иллюстрированная сказочная повесть о братьях Баташевых, которая сделает сложную историческую тему понятной и близкой юным читателям.

«Радуга над Мокшей»

Кадомский дом культуры представил межрегиональный фольклорно-этнографический фестиваль. Его задача — укреплять традиции единства и взаимоуважения народов, поддерживать народное творчество и развивать межтерриториальное, межнациональное и межконфессиональное взаимодействие.

Организаторы делают акцент на продвижении традиционных российских нравственных ценностей, укреплении основ семьи и организации содержательного семейного досуга.

«Сельцы. Там, где мы были»

Проект АНО «Окские берега» построен на работе с живой памятью села Сельцы. Команда займется сбором устных историй старожилов, оцифровкой семейных архивов, проведет пленэр для молодых художников и подготовит книгу со «Сказом» о селе.

Творческая концепция раскрывает Сельцы как «место силы» — пространство, где традиции и память становятся ресурсом для современного творчества. Особую историческую весомость селу придает тот факт, что в 1931 году здесь бывал художник Петр Кончаловский.

«Дом чая и варенья» в Касимове

Индивидуальный предприниматель Игорь Скрипай создаст интерактивное музейное пространство в историческом Доме Самгиных. Воссозданная купеческая чайная станет не просто экспозицией, а площадкой, где дети и молодежь смогут сами участвовать в ее наполнении.

Посетители освоят старинные рецепты приготовления чая и варенья, примут участие в мастер-классах, конкурсах, викторинах и краеведческих квестах, прикоснувшись к быту купеческой семьи.

В настоящее время Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на второй грантовый конкурс 2027 года. Подать проект можно до 7 декабря. Подробности и условия участия — на сайте фондкультурныхинициатив.рф.