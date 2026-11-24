Торгово-развлекательный центр «Марко Молл» приглашает рязанцев поздравить своих мам в рамках нового социального проекта, посвященного Дню матери. Чтобы праздничное послание увидели тысячи людей, необходимо до 25 ноября включительно заполнить форму на официальном сайте торгового центра в анонсе мероприятия, загрузить фотографию и добавить текст с теплыми пожеланиями.

На основе всех присланных материалов будет смонтирован большой праздничный ролик, который 29 ноября превратит фасад комплекса в цифровую открытку и будет транслироваться в течение всего дня.

Эта инициатива станет частью большой праздничной программы, которая развернется непосредственно внутри ТРЦ «Марко Молл», 29 ноября, в 14:00 на фуд-корте. Посетителей ждет атмосфера торжества: гостям предложат угощения в виде легких закусок и безалкогольного игристого вина. В специальной бьюти-зоне в течение дня будут работать профессиональные стилисты, которые бесплатно помогут мамам создать праздничный образ с помощью экспресс-укладки и макияжа. Также на сцене комплекса выступит кавер-группа Divas. Вход на мероприятие свободный, подробная информация размещена на официальном сайте ТРЦ «Марко Молл»