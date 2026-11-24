Конец ноября 2026 года готовит нам настоящую интеллектуальную и эмоциональную встряску. 24 ноября небо украсит Полнолуние в знаке Близнецов, которое станет кульминацией всех разговоров, информационных потоков и ментальных поисков последних недель. Астролог Мария Романова уверена: этот момент заставит многих из нас по-новому взглянуть на привычные истины.

«В конце ноября Вселенная готовит для нас настоящую интеллектуальную и эмоциональную встряску, которая заставит по-новому взглянуть на привычные истины. Полнолуние в Близнецах, наступающее 24 ноября, станет кульминацией всех информационных потоков, разговоров и ментальных поисков последних недель», — отмечает эксперт.

Скрытое станет явным

Поскольку Близнецы — знак, отвечающий за живой ум и коммуникации, в момент полной Луны все недосказанности теряют свою дымку. Скрытые факты неизбежно выходят на поверхность, слова обретают особую силу, а разум требует четких ответов на давно назревшие вопросы.

Уран добавляет электричества

Однако нынешнее Полнолуние обещает быть далеко не спокойным. Луна соединяется с непредсказуемым Ураном и выстраивает напряженную оппозицию к Солнцу в Стрельце. Эта планетарная конфигурация работает как электрический разряд: привычные планы рушатся, уступая место спонтанным решениям. Эмоциональный фон будет наэлектризован, а внутри возникнет острая потребность в свободе, обновлении и честном самовыражении.

Нептун дарит внутреннюю опору

К счастью, космос предусмотрел и гармоничный противовес — тригон между Солнцем и Нептуном. Этот аспект не даст урагану перемен сбить нас с внутреннего курса. Пока Уран разрушает устаревшие шаблоны мышления, возвышенный Нептун помогает услышать тихий голос души, усиливает интуицию и дарит глубокое вдохновение. Благодаря этому сочетанию даже самые резкие повороты судьбы могут обернуться творческим прорывом, психологическим исцелением или встречей с настоящими единомышленниками.

«Проживая это Полнолуние, важно балансировать между скоростью ума и глубиной чувств, не позволяя информационному шуму сбить вас с пути. Доверяйте своим предчувствиям и оставайтесь гибкими, позвольте свежим идеям ворваться в вашу жизнь, но обязательно проверяйте любую поступающую информацию на прочность перед принятием важных решений», — советует Мария Романова.

Кто окажется в эпицентре перемен

Близнецы

Представители этого знака почувствуют Полнолуние сильнее всех, ведь оно происходит прямо в их знаке и в соединении с непредсказуемым Ураном. Это момент истины: захочется резко сменить имидж, сбросить любые навязанные рамки и громко заявить о своей независимости.

Дева

Девы окажутся в центре карьерных и социальных перемен. Лунная кульминация затронет профессиональные цели и статус: возможны внезапные новости от руководства, завершение крупных проектов или смелое решение кардинально сменить рабочий вектор.

Стрелец

Стрельцы примут главный космический импульс через сферу партнерства. Полнолуние высветит скрытые противоречия в браке или деловых союзах, требуя максимально честного разговора без масок и поиска разумного компромисса.

Рыбы

Рыб ждет мощная эмоциональная перезагрузка в вопросах дома, семьи и внутренней безопасности. Возможны неожиданные известия от родственников, спонтанные решения о переезде или ремонте, а также острая потребность защитить свое личное пространство.

Что стоит делать в Полнолуние

Завершать обучение, сдавать экзамены, подводить итоги интеллектуальных проектов.

Проводить мозговые штурмы, генерировать нестандартные идеи, искать свежие решения.

Заниматься творчеством — музыкой, живописью, медитативными практиками.

Избавляться от информационного хлама, старых гаджетов и ненужных контактов.

Вести откровенные беседы, прояснять недопонимания, делиться мыслями.

Доверяться интуиции, записывать сны и анализировать внутренние озарения.

Чего лучше избегать

Поддаваться панике, суете и эмоциональной импульсивности при получении новостей.

Принимать поспешные решения о разрыве отношений или увольнении на пике эмоций.

Верить непроверенным слухам, сплетням и сомнительным обещаниям.

Перегружать нервную систему бесконечным скроллингом новостей и сетевыми спорами.

Совершать спонтанные крупные покупки, особенно связанные с техникой и транспортом.

Игнорировать сигналы усталости организма и пренебрегать полноценным сном.

По материалам 7дней.ru